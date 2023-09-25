Белгород, 25 сентября, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Средства противовоздушный обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что около 09:00 мск была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 сентября российские военные сбили в небе над Брянской областью два украинских беспилотных летательных аппарата. Ещё два дрона были перехвачены в Курской области.

Днём 24 сентября стало известно, что украинский дрон нанёс незначительные повреждения крыше административного здания в Курске. Также появилась информация, что в небе над Белгородской областью уничтожили один беспилотник ВСУ.