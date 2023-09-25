Москва, 25 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Кладочные работы в бизнес-центре, который строится в составе многофункционального комплекса (МФК) Botanica на северо-востоке Москвы, выполнены на 95%, работы на кровле завершены на 90%. МФК Botanica возводится в рамках программы создания мест приложения труда, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Соглашение о строительстве в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда город подписал с девелопером из структуры группы компаний «Пионер» в 2020 году.

«Благодаря этому объекту в районе Ростокино дополнительно появится почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы — более тысячи. Ввод в эксплуатацию намечен на середину 2024 года, инвестиции в проект составят около 9,5 миллиарда рублей», — сообщил Овчинский.

В состав многофункционального комплекса Botanica входят 19-этажный бизнес-центр и четырехэтажный торговый центр с подземным паркингом, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. В здание интегрированы выходы из станций метро и МЦК «Ботанический сад».

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда создана для того, чтобы обеспечить комплексную застройку районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Первоначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. У инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, на срок более одного года — на 10%.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах.