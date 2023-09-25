Москва, 25 сентября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Российские военные ночью 25 сентября отразили по меньшей мере пять атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в трёх областях России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по информации Минобороны России, в Курской области удалось перехватить два дрона ВСУ. Глава региона Роман Старовойт уточнил: один их этих беспилотников повредил несколько частных домовладений и крышу административного здания в областном центре.

Ещё из-за одного дрона в Курском районе выбило стекла в частном доме.

Министерство по региональной безопасности Тульской области проинформировало, что в регионе системы ПВО «предприняли меры» по отражению атаки БПЛА. По данным ведомства, в результате случившегося разрушений не было.

Глава Брянской области Александр Богомаз написал в своём Telegram-канале, что в небе над Суражским районом ночью уничтожили ещё два дрона. При этом вечером 24 сентября губернатор также сообщал о сбитом БПЛА в Брянском районе области.

Во всех указанных случаях, по предварительным сведениям, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября ВСУ пытались атаковать аэродром «Саки» в Крыму, но система ПВО полуострова смогла отразить нападение. 22 сентября возле западного побережья региона сбили украинскую ракету и два БПЛА самолётного типа.

Кроме того, в районе города Туапсе в Краснодарском крае был замечен и уничтожен ещё один беспилотник ВСУ. При этом средства противовоздушной обороны срабатывали дважды — приблизительно в 04:30 и 04:35 мск.