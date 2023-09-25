Ереван, 25 сентября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон на месяц помещён под стражу по решению суда. Об этом сообщил адвокат арестованного Александр Кочубаев.

Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян

Левона Кочаряна обвиняют в применении насилия к полицейским во время протестов в Ереване. Его задержали 22 сентября.

«Левон Кочарян арестован на месяц», — написал Кочубаев на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее адвокат сообщил о госпитализации 38-летнего Левона Кочаряна, которого «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции. По словам Кочубаева, Кочаряна задержали «по заведомо безосновательному подозрению» в применении насилия к полицейским.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Ереване начались 19 сентября после того, как Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют, чтобы Никол Пашинян, признавший Карабах частью Азербайджана, ушёл с поста премьер-министра. На фоне протестов происходят столкновения с полицией.