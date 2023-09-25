Одесса, Украина, 25 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен», заявила 25 сентября пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада». По её словам, взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре и зернохранилище.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Одесский морской порт — крупный торговый порт международного значения, расположен на северо-западном побережье Чёрного моря, в юго-западной части Одесского залива. Самый крупный порт Украины по грузообороту, третий по грузообороту на Чёрном море. В поисковике google․kz значится: «Закрыто навсегда».

«Одной из целей ночных ударов ВС РФ стала гостиница «Одесса» в районе морского вокзала. По предварительной информации, здание использовалось как пункт временного размещения личного состава украинских формирований», — информирует Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на видеокадры, где предположительно заснята эта самая гостиница.

Серия взрывов в Одессе и Одесской области прогремела после того, как украинские СМИ проинформировали о воздушной тревоге. Тем временем на одном из промышленных предприятий в Кривом Роге после взрывов, прозвучавших ночью, вспыхнул пожар.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на теракт киевского режима на Крымском мосту.

По оценке бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, Вооружённые силы России наносят колоссальные удары по Украине, в результате которых значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура страны.

В своём YouTube-канале 2 сентября он подчеркнул также, что украинская столица очень сильно пострадала, без электроснабжения остались целые районы.