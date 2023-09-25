Москва, 25 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Пять российских военнослужащих отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе посёлка Урожайное на южнодонецком направлении, сообщили 25 сентября в Министерстве обороны России, опубликовав видео боя.

Кадр из видео. Министерство обороны России Заместитель командира взвода с позывным «Большой»

На кадрах с квадрокоптера видно, как пять российских военных, двое из которых получили ранение в ходе боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. «Большой» принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему. Ещё двое российских военных работали по украинским штурмовикам с флангов из блиндажей.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», — отметили в российском оборонном ведомстве.

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Бойцы за проявленное мужество и профессионализм удостоились высоких государственных наград — орденов Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы «Западной» группировки войск Вооружённых сил России уничтожили два немецких танка Leopard ВСУ у Стельмаховки на купянском направлении, используя артиллерию и беспилотник «Ланцет». У одного танка подбили гусеничный движитель, второй попытался уехать, но застрял.

По словам бывшего разведчика морской пехоты США Скотта Риттера, украинские военные могут устроить государственный переворот в Киеве и сместить Владимира Зеленского из-за нарастающего разочарования на фоне огромных потерь в рядах ВСУ.