Кривой Рог, Украина, 25 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на одном из промышленных предприятий в Кривом Роге после взрывов, прозвучавших ночью. Об этом глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил 25 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Произошёл пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге», — написал Лысак.

Он добавил, что возгорание ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 сентября на всей территории Украины объявляли режим воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске, а также в Одесской и Николаевской областях. Ранее, 23 сентября, Лысак сообщил о повреждении «объекта критической инфраструктуры» в Днепропетровске.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по инфраструктуре киевского режима — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ежедневно в регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Удары ВС РФ стали ответом на теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.