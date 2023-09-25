Петропавловск-Камчатский, 25 сентября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Двоих молодых людей, пропавших в акватории Авачинского залива на Камчатке, уже три дня разыскивают спасатели. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Сигнал с просьбой о помощи поступил спасателям от заявительницы 22 сентября, специалисты оперативно выдвинулись на поиски пропавших. Установлено, что мужчины вышли на маломерном судне из бухты Спасения в бухту Большая Саранная 17 сентября. Местонахождение молодых людей неизвестно до сих пор, их сотовые телефоны недоступны.

Спасатели на катере в первый же день обследовали район возможного происшествия, изучив 20 километров береговой линии. Затем с помощью беспилотника спасатели изучили два километра прибрежной полосы. За два дня, 23 и 24 сентября, спасатели обследовали прибрежную полосу вокруг острова Старичкова и береговые линии от бухты Саранной до бухты Спасения и мыса Опасного. Всего за два дня было осмотрено более 50 километров.

Поисковые работы продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сахалинской области завершили поиски пропавшей в лесу в Охинском районе 64-летней Галины Балясниковой. Женщину нашли мёртвой. Глава муниципалитета выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что администрация округа окажет помощь в организации всех похоронных мероприятий.

Также сообщалось, что спасатели нашли группу из шести потерявшихся туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова Камчатка.