Анкара, 25 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. На данный момент никаких перспектив возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«К сожалению, не видны какие-либо перспективы… Как неоднократно призывал господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган — ред.], в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса», — рассказал собеседник агентства.

В администрации турецкого лидера отметили готовность оказать любое посредничество при готовности сторон начать переговоры.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил об отсутствии предпосылок к переговорам по Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от этой идеи.

Однако украинская сторона всеми возможными способами отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Так, в октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.