Красный Лиман, ДНР, 25 сентября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) нанесли серию ударов по командно-наблюдательным пунктам Вооружённых сил Украины и бронетехнике противника. Об этом 25 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34… поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют пилотам с высокой точностью уничтожать укреплённые сооружения и бронетехнику с огромных расстояний.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности. Как заявил РИА Новости информированный источник, Су-34 как носители крылатых ракет могут понадобиться на случай конфликта со странами Североатлантического альянса. Отмечается, что ранее на этих самолётах такие ракеты не использовались.