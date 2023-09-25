Астана, 25 сентября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Астану, где в понедельник, 25 сентября, выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Государственный деятель вместе с коллегами из Белоруссии, Казахстана и Киргизии осмотрит выставку и посетит национальные стенды, посвящённые машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

Выставка «Иннопром» пройдёт с 25 по 27 сентября в международном выставочном центре ЕХРО в столице Казахстана. Целью мероприятия является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций и расширение торгово-экономического сотрудничества. Выставку также дополнят национальные экспозиции и компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля этого года в столице Узбекистана Ташкенте при активном участии России прошла Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия — 2023». Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым отметил успех проведённого мероприятия.