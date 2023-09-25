Москва, 25 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Беспилотный бронированный автомобиль «Зубило» должен поступить для испытания в российские войска весной 2024 года, сообщил журналистам осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Броневик представили на военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил в августе в подмосковной Кубинке.

«К концу года её [беспилотной платформы] доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года «Зубило» передадут на испытания в ВС РФ», — сказал источник в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время проводится доработка первого опытного образца на предприятии-изготовителе. Источник уточнил, что разработчики решили улучшить электронную часть, которая отвечает за работу автомобиля в автономном режиме.

Платформа «Зубило» разработана на базе серийного шасси КамАЗа. Бронеавтомобиль будут использовать для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков проинформировал, что в ближайшие месяцы российские войска начнут получать на вооружение новейшие колёсные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мальва», которые имеют калибр 152 мм. Эти боевые машины обладают высокой мобильностью и могут производить автоматизированный расчёт параметров стрельбы различными видами боеприпасов.

При создании «Мальвы» использовали шасси Брянского автомобильного завода (БАЗ) с колёсной формулой 8×8. Установка может уничтожать командные пункты и оборонительные сооружения, артиллерийские, ракетные и миномётные батареи, а также средства противовоздушной обороны (ПВО), бронетехнику и живую силу противника.