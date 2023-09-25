Наступивший 579-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о нанесении бомбовых ударов по вражеским пунктам управления беспилотниками на краснолиманском направлении. Как сообщил РИА Новости 25 сентября источник в Минобороны РФ, для выполнения задачи были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа с управляемыми авиабомбами. Помимо этого, была уничтожена бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Серия взрывов прогремела в Одессе и Одесской области. Отмечается, что в акватории Чёрного моря замечены беспилотные летательные аппараты.

Сайт «Военное обозрение» информирует, что в ночь на 25 сентября российские Вооружённые силы нанесли очередную серию ударов по объектам противника в тыловых районах.

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