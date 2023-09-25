Вашингтон, 25 сентября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Здание посольства Кубы в США атаковал неизвестный, вооружённый двумя бутылками с горючей смесью. Об этом 25 сентября сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Как уточнил Паррилья, нападение на здание кубинского посольства в США произошло вечером 24 сентября. Неизвестный человек бросил в здание две бутылки с «коктейлем Молотова».

По словам кубинского дипломата, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Как указал глава МИД Кубы, эта атака стала второй с 2020 года, тогда неизвестный мужчина обстрелял посольство из автоматического оружия. Никто не пострадал, но зданию был нанесён существенный ущерб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиции удалось установить личность стрелявшего по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. Им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо, злоумышленника арестовали, ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства.