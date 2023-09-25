Москва, 25 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Признание интересов, суверенитета не относящихся к Западу стран, приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами и необходимость постройки новой системы безопасности являются условиями для завершения конфликта на Украине, заявил украинский опозиционный политик Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

«Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада», — написал Медведчук в статье для издания aif.ru.

Он отметил, что без подобного рода гарантий любую страну можно рассматривать как «агрессивную, коррупционную и недемократическую», что якобы даст оправдание стороннего военного вмешательства.

Медведчук подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо признать, что приоритет человеческих жизней стоит над любыми политическими интересами. Также он призвал построить новую систему безопасности, поскольку старая уже не работает.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал «формулу мира» Владимира Зеленского абсолютно нереализуемой. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что выступает за любые разумные инициативы по урегулированию конфликта.