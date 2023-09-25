Вологда, 25 сентября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина скончалась в возрасте 65 лет. Об этом 24 сентября сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина. Гелечка… Актриса Вологодского драматического театра, прослужившая последние 20 лет в этом театре и уволенная год назад вместе с супругом», — написал Чупин.

Как отметил Чупин, Ноздрина чуть больше, чем на год, пережила смерть своего супруга, заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Таныгина. Актриса отпраздновала свой юбилейный 65-й день рождения совсем недавно, 12 сентября.

Чупин выразил соболезнования сыну актрисы Максиму и всем её близким людям.

Ноздрина родилась в Душанбе, закончила Таджикский государственный институт искусств. Вместе с супругом актриса служила в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. Начиная с 2000-го жила в Вологде, здесь же служила в Вологодском драматическом театре.

Широкому зрителю актриса запомнилась по ролям в сериалах «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».