Париж, 25 сентября, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Партия французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» получила 24 из 348 мест в Сенате Франции по итогам прошедших выборов в верхнюю палату парламента республики, сообщает газета Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Эта политическая сила ослабила позиции по итогам выборов, лишившись по меньшей мере четырех мандатов. Свои места потеряли сенаторы Жюльен Баржетон, Ален Ришар, Брижит Бургуньон и Соня Бакес.

При этом в Сенат вернулись три кандидата от крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Большинство мест в верхней палате парламента Франции осталось у республиканцев, а французские левые при этом даже усилили свои позиции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря в штаб-квартире партии «Возрождение» и офисе консалтинговой фирмы McKinsey в Париже прошли обыски, касающиеся расследований, связанных с финансированием президентской кампании Эммануэля Макрона в 2017 году.

Расследования были инициированы в октябре. Первое дело затрагивало статьи о «ненадлежащем ведении предвыборного учета» и «несовершении элементов учета в контексте предвыборной агитации», а второе — пункты о «фаворитизме» и о «сокрытии фаворитизма».