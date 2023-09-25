Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Американский доллар сегодня стал инструментом принуждения против других стран и единственным вариантом для ведения торговых сделок в мире, но очень скоро ему найдут альтернативу. Такое заявление 24 сентября сделал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По мнению венесуэльского дипломата, уже очень скоро гегемония доллара начнёт сдавать позиции и ему найдутся альтернативы. Хиль Пинто указал, что уже сейчас начала формироваться корзина валют для мировой торговли, и это очень позитивный момент, так как положительно скажется на стабильности многих стран мира.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что формирование нового мирового порядка неизбежно поспособствует утрате долларом статуса главного инструмента в мировой торговле. По словам Хиль Пинто, этого хотят многие страны, так как сейчас доллар превратился в инструмент принуждения.

«Такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах», — указал глава МИД латиноамериканской страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, государства БРИКС могут ускорить процесс отказа мировой экономики от доллара, если они продолжат развивать более тесные экономические и финансовые отношения между собой.

Что касается создания валюты БРИКС и обеспечения её золотом, то, как заявил экономист, это будет зависеть от политической воли и долгосрочных стратегических целей стран-участников.