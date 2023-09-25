Москва, 25 сентября, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Некоторые мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв, применяя персональный подход, в отличие от тех, кто действует наугад, заявил журналистам заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Он выделил две категории телефонных мошенников в РФ.

«Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Первая группа преступников рассчитывает на везение, а вторая — собирает сведения о потенциальной жертве заранее. Он предупредил, что такую информацию злоумышленники могут получить не только из баз данных, которые были украдены, но и из социальных сетей.

Соловьёв отметил, что мошенники обычно имеют внушительный объем данных о потенциальной жертве, вплоть до состава семьи, места работы, депозитов в банке и финансового положения. Юрист пояснил, что, составив такой «профиль», мошенник может распознать уязвимые места человека, а после — выстроить сложную схему обмана своей жертвы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа стало известно, что телефонные мошенники обманом выманили у 81-летнего ученого Владимира Леонтьева 17 млн рублей. Преступник, с которым говорил потерпевший, представился ему как сотрудник Банка России.

Один из злоумышленников убедил мужчину, что с его счёта пытаются похитить деньги и для спасения сбережений их требуется обналичить. Леонтьев снимал средства в различных отделениях Сбербанка России и передавал их мошенникам, считая, что те работают в банке и вносят деньги в банкомат на другой счёт.

10 августа банк ВТБ предупредил, что мошенники стали предлагать клиентам банков установить на смартфон якобы официальные приложения для проверки устройства на уязвимости. Преступники выдают себя за специалистов технической поддержки кредитных организаций.

Злоумышленники создают программы для взлома, которые при установке на смартфон жертвы позволяют им получить удалённый доступ к устройству, чтобы затем можно было вывести средства из онлайн-банка потерпевших.