Белград, 25 сентября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер, комментируя рост насилия на севере Косово, призвал «вновь бомбить Белград» и начать интервенцию Североатлантического альянса против Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«В Баньско началась сербская война против Косово… Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомби Белград прямо сейчас», — написал Фелингер на своей странице в социальной сети X 24 сентября, также обвинив Россию в причастности к эскалации ситуации в регионе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели трёх сербов в ходе столкновений с полицией Косово на севере края. По его словам, убийства были совершены с большой дистанции с использованием снайперского оружия. Вучич подчеркнул, что никаких причин и оснований для их убийства не было.

Позднее Александр Вучич заявил, что на фоне происходящего в Косово ещё больше убедился в том, что Белград никогда не сможет признать независимость Приштины. На пресс-конференции в воскресенье он напомнил, что за свободу Косово в составе Сербии погибло много сербов.