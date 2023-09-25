Хельсинки, 25 сентября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Пуск ракет в Балтийском море в рамках учений ВМФ России нельзя назвать заурядным явлением, заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии газете Ilta-Sanomat.

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Стойкий» в Финском заливе

20 сентября появилась информация, что экипаж корвета «Стойкий» Балтийского флота РФ провёл серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут».

«Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год», — сказал аналитик.

Он пояснил, что для пуска ракет в ходе учений необходима длительная подготовка и тщательное соблюдение мер предосторожности. Эксперт уточнил, что обычно стрельбы совершаются по техническим и учебным причинам.

Мункки предположил, что на «Стойком» могли проводиться работы по техническому обслуживанию или модернизации и для этого проверяли работу вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в Балтийском море стартовали военно-морские учения стран НАТО, направленные на отработку действий на случай противостояния с Вооружёнными силами России. Для маневров привлекли около 15 самолётов, 30 кораблей и подводных лодок НАТО, а также более трёх тысяч военнослужащих из стран — членов Североатлантического альянса.

13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Балтийском море превращают Балтику в ещё один регион геополитического противостояния. 16 сентября Североатлантический альянс объявил о проведении в 2024 году крупнейших после холодной войны учений «Стойкий защитник».

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал планируемые учения НАТО подготовкой военных действий против России.