Москва, 25 сентября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Группа депутатов Государственной думы от Либерально-демократической партии России внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий заработную плату работающим на полной ставке на уроне не менее двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Mir official Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов

«В целях установления понятной для каждого педагога гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в часть Федерального закона «Об образовании в РФ», — сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своём Telegram-канале 25 сентября.

Он подчеркнул, что заработная плата работников педагогических муниципальных общеобразовательных учреждений не должна быть ниже двух с половиной МРОТ. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

По словам Ярослава Нилова, заплата учителей и условия оплаты труда не могут быть уменьшены или ухудшены с принятием данного законопроекта.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, посвящённом проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей, в связи с чем более 4,5 миллиона россиян получат прибавку к зарплате.