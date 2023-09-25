Вашингтон, 25 сентября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Экс-ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил людей, стоящих у руля в США, в срыве интервью, которое журналист планировал взять у президента России Владимира Путина. Об этом Карлсон заявил 24 сентября в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Карлсон пояснил, что американское правительство десятилетиями предпринимало очень агрессивные попытки взять под контроль всё, что было доступно в американских СМИ. При этом работники прессы, по словам Карлсона, попросту опасаются сказать что-либо, что может случайно обидеть людей, обладающих властью.

В качестве примера он привел конфликт на Украине, который назвал «потенциально ядерным конфликтом между сверхдержавами».

«Разве мы не имеем права знать правду? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня. Вот подумайте об этом», — заявил Карлсон.

При этом журналист отметил, что никто не встал на его защиту и не напомнил властям о том, что журналист имеет право взять интервью у Путина, чтобы люди услышали и точку зрения российского лидера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что экс-ведущий Fox News Такер Карлсон запросил интервью с президентом России Путиным. Симоньян попросила довести эту информацию до главы России.

Кроме того, Карлсон заявил, что в 2024 году ради сохранения собственной власти действующая администрация США намерена втянуть страну в полномасштабную войну с Россией.