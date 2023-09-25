Вашингтон, 25 сентября, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Опрос, нацеленный на оценку деятельности Джозефа Байдена на посту президента США, показал новые рекордные результаты. Об этом 24 сентября сообщает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно результатам опроса, деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей. С момента вступления политика в должность главы Белого дома, это самый высокий для него рейтинг неодобрения.

Уточняется, что деятельность Байдена во внешней политике не одобряют 53% избирателей, а 59% избирателей не нравится экономическая политика американского лидера.

Кроме того, 74% зарегистрированных избирателей выразили серьёзные опасения (59%) или же умеренные опасения (15%) по поводу психического и физического здоровья Байдена в свете намерений политика идти на второй президентский срок.

Опрос проводился с 15 по 19 сентября среди тысячи американцев в телефонном режиме. Статистическая погрешность составила около 3,1%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 73% американских избирателей считают, что действующий президент США Байден слишком стар для того, чтобы его переизбрали на второй срок. «Умственно пригодным» для выполнения обязанностей главы государства действующего главу Белого дома считают только 36% респондентов.

Положительно оценили деятельность Байдена на занимаемом посту только 42% респондентов, при этом 59% участников опроса высказали недовольство состоянием экономики и по 63% заявили об обеспокоенности по поводу роста инфляции и вопросом безопасности на границах страны.