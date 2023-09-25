Вашингтон, 25 сентября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Удар Вооружённых сил Украины по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману на YouTube-канале U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Великобритании, США и НАТО», — предположил военный эксперт.

Он отметил, что во время ракетной атаки ВСУ по Крыму в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы. По мнению Риттер, его подняли в небо специально для координации действий.

«Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России», — добавил Скотт Риттер.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. В результате удара по зданию погиб один российский военнослужащий, в десяти жилых домах в центре города повыбивало стёкла.