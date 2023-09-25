Берлин, 25 сентября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии приобрело за €1,3 млрд партию цифровых радиостанций для 34 тысяч единиц боевой колесной и гусеничной техники, но не учло некоторые моменты, из-за которых устройства могут надолго остаться на складах, сообщает газета Welt со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум Бундесвер

Эти рации должны были заменить устаревшие аналоговые системы. После закупки стало понятно, что установить устройства быстро не получиться, поскольку в ведомстве не учли некоторых особенностей.

Проблема касается установочного крепежа, который не подходит для многих боевых машин и танков. Кроме того, новые радиостанции имеют слишком малую емкость аккумуляторов.

Решение о самостоятельной доработке крепежного механизма было отвергнуто из-за риска потери гарантии. Минобороны заказало у поставщиков необходимые крепёжные элементы, однако на их изготовление потребуется длительное время.

Пока армия ожидает выполнения работ, рации скапливаются на складах. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц, который занимается в бундестаге вопросами бюджета, утверждает, что производство займет годы.

Он раскритиковал минобороны за этот просчет, сетуя на многомиллиардные расходы на оборудование, которое ещё долго не будет использоваться в войсках.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер назвал ситуацию в немецкой щекотливой и сложной как никогда. Он пояснил, что бундесвер испытывает дефицит техники и вооружений.

Вюстнер подчеркнул, что поставленное оружие Киеву необходимо восполнять с помощью новых заказов, однако военно-промышленный комплекс не справляется из-за медлительности и нежелания властей вставать на «военные рельсы».

4 июля обозреватель агентства Bloomberg Макс Хастингс написал, что НАТО из-за необходимости оказания военной помощи Украине столкнулось с серьезным кризисом в закупках вооружений. Он добавил, что у США ситуация в этом вопросе гораздо лучше, чем у европейских стран-участниц альянса, но и в случае с Соединёнными Штатами она далека от идеала.