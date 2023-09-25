Севастополь, 25 сентября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Повреждения, полученные 13 сентября подводной лодкой «Ростов-на-Дону» Черноморского флота (ЧФ) не являются критичными и не приведут к значительному удлинению срока планового ремонта субмарины. Об этом 25 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Как пояснил специалист, подводная лодка получила незначительные повреждения, никак не повлиявшие на её прочный корпус. Устранение этих повреждений незначительно увеличит срок нахождения субмарины на плановом ремонте. Собеседник агентства уточнил, что на плановый ремонт было отведено несколько месяцев, проводиться он должен был на «Севморзаводе».

Касательно второго пострадавшего судна — большого десантного корабля «Минск» Балтийского флота, специалист уточнил, что сейчас проводится расчистка получивших повреждения отсеков, после чего будет оценён объём предстоящих ремонтных работ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь с 12 на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод имени Орджоникидзе, выпустив по нему десять крылатых ракет, а также тремя безэкипажными катерами пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Ракеты противника нанесли повреждение двум кораблям российского флота, которые стояли на ремонте. Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, два корабля ВМФ, поврежденные в результате удара, «будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов».

Также сообщалось, что в результате ночной ракетной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.