Париж, 25 сентября, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил требование премьер-министра страны Элизабет Борн продавать топливо в убыток ради понижения цен на автомобильных заправочных станциях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Французский лидер сообщил, что предложенная мера не будет официально введена, а производители смогут продавать топливо по себестоимости. При этом Макрон подчеркнул, что правительство сможет прибегнуть к принуждению продавать топливо в убыток «в качестве угрозы».

По словам Макрона, правительство также обеспечит субсидии для граждан в размере 100 евро для тех, кто вынужден много тратить на топливо, чтобы добраться до работы на личном транспорте.

Помимо всего, президент Франции заверил, что окажет давление на крупнейших производителей продовольствия, чтобы добиться сокращения маржи на фоне растущей продовольственной инфляции.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Guardian сообщило, что решение Российской Федерации ввести временный запрет на экспорт в Европу моторного топлива спровоцировало резкий рост цен на дизель. Отмечалось, что в последние дни цены на дизельное топливо в Европы подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну.