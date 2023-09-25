Екатеринбург, 25 сентября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл вечером 24 сентября в селе Арамашево Свердловской области, который известен своими старинными зданиями, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Огонь успел охватить сразу четыре дома. У некоторых построек пожаром уничтожило даже стены. Данных о пострадавших и причинах происшествия нет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года в деревне Любенск в Псковской области загорелась музей-усадьба композитора Николая Римского-Корсакова. Причиной возгорания стали использование газовой горелки при работах по гидроизоляции кровли.

В середине декабря вспыхнул пожар в старинном здании в Малом Знаменском переулке в Москве (известном как усадьба Лопухиных). В ходе происшествия пострадал человек и произошло обрушение.

9 сентября 2023 года в центре Ярославля случился пожар в заброшенном здании бывшей усадьбы купца Вахрамеева, которая является памятником федерального значения. В ходе процессе тушения огня спасли одного человека.