Флорида, США, 25 сентября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Четырёхметрового самца аллигатора с телом погибшей женщины в пасти убили «гуманным образом» сотрудники полиции в американском штате Флорида. Об этом 24 сентября сообщил телеканал CNN.

Clément Bardot Аллигатор

Информация о гигантском аллигаторе, в пасти которого были человеческие останки, сообщил в полицию житель города Ларго. Мужчина рассказал, что видел огромную рептилию в районе залива Тампа.

Уточняется, что сотрудники полиции «гуманно убили» найденного аллигатора, а затем извлекли его из воды. Останки человека оказались частями тела женщины, она была предварительно опознана как 41-летняя Сабрина Пекхэм.

Как указали жители Ларго, аллигаторы встречались здесь и раньше, но такой огромный экземпляр ещё на глаза не попадался. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную причину гибели женщины, чьи останки извлекли из воды вместе с аллигатором.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Коста-Рике крокодил съел футболиста любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс». Крокодил напал на спортсмена в реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Сотрудники полиции застрелили рептилию.