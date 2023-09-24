Оттава, 25 сентября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил спикера палаты общин Энтони Роту в приглашении в парламент страны украинского эсэсовца Ярослава Хунки, который в ходе Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии СС «Галиция».

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Он поступил неправильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении и чествовании», — сказал Трюдо, отказавшись брать на себя ответственность за произошедший в пятницу инцидент.

На своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) спикер канадской палаты общин Энтони Рота принёс извинения за приглашения в парламент ветерана дивизии СС «Галичина» во время визита Владимира Зеленского. Он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в Оттаве Олег Степан заявил, что дипмиссия направит ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с произошедшим. Посол назвал приглашение нациста в парламент Канады надругательством над историей и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма.