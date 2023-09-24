Москва, 25 сентября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжили работу в штатном режиме после временного ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом 25 сентября сообщили пресс-службы обеих воздушных гаваней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Отмечается, что ограничения были введены в 22:26 мск, уточняется, что приём и выпуск самолётов были ограничены по независящим от аэропортов причинам.

«По согласованию с районным центром организации воздушного движения с 22:33 мск аэропорт Внуково работает на выпуск и прием воздушных судов», — отметили в пресс-службе аэропорта. Аэропорт принимал и отправлял воздушные рейсы с другим курсом по согласованию с районным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД).

Немного позднее снял ограничение на приём и отправку авиарейсов аэропорт Домодедово. Согласно данным онлайн-табло, семь самолетов были перенаправлены в аэропорты Внуково и Шереметьево, задержано более 20 авиарейсов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 20 авиарейсов были задержаны и отменены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. При этом воздушное пространство в районе аэропорта Домодедово полностью было свободно от самолётов.