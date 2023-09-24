Симферополь, 25 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Информация о якобы начавшейся эвакуации крымского населения в другие регионы России из-за военной угрозы полуострову не соответствует действительности, написал в своём Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Очередные вбросы и фейки врага», — отметил он.

Крючков призвал использовать информацию, полученную только из достоверных источников. Он также посоветовал жителям Крыма отписаться от неизвестных и сомнительных чатов в мессенджерах.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон указал на огромное значение Крыма для России. По его словам, из-за этой позиции Москва не позволит захватить Украине полуостров.

Эксперт подчеркнул, что мощная система российской противовоздушной обороны способна отражать удары по региону даже в случае использования Киевом современного западного оружия. Он также отметил, что любые угрозы захвата Крыма будут восприниматься Россией как реальные.

31 августа бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес призвал добиться изоляции Крымского полуострова. Он считает, что такой шаг сделает регион непригодным для действий российской армии.

Кроме того, Ходжес выразил мнение, что в случае разрушения Крымского моста «правила игры» изменятся полностью. 4 сентября бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что НАТО посчитает за победу в украинском конфликте только добровольное решение России оставить свои освобождённые территории, а также Крым.

При этом он назвал такую ситуацию нереальной. Риттер также добавил, что контрнаступление ВСУ обречено на провал.