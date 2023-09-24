Симферополь, 25 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, водитель «Фольксваген» по неустановленным причинам допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилями «Рено»… «Митсубиси»… «Фольксваген», — говорится в сообщении МВД.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок 2018 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 сентября в Свердловской области перевозивший школьников микроавтобус Mercedes попал в аварию 291-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. На момент ДТП в автобусе находились 15 человек, в том числе 10 школьников. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel, разворачиваясь, не уступил дорогу микроавтобусу, что и стало причиной аварии.