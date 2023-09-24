Шесть человек пострадали в результате массового ДТП в Крыму
Симферополь, 25 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале МВД по региону.
«По предварительным данным, водитель «Фольксваген» по неустановленным причинам допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилями «Рено»… «Митсубиси»… «Фольксваген», — говорится в сообщении МВД.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок 2018 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА Регнум, ранее 24 сентября в Свердловской области перевозивший школьников микроавтобус Mercedes попал в аварию 291-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. На момент ДТП в автобусе находились 15 человек, в том числе 10 школьников. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel, разворачиваясь, не уступил дорогу микроавтобусу, что и стало причиной аварии.