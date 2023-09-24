Рим, 25 сентября, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Известная итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована после неудачного падения в своем доме в Женеве. Об этом 24 сентября пишет газета Corriere della Sera.

Цитата из к/ф «Чочара». Реж. Витторио де Сика. 1960. Италия Софи Лорен

Инцидент произошел утром 24 сентября, через несколько дне после того, как актриса отпраздновала свой очередной день рождения.

«Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, где у неё диагностировали перелом бедра», — уточняется в публикации издания.

Софи Лорен сделали операцию, которую актриса перенесла хорошо. Теперь кинозвезде предстоит долгая реабилитация. Отмечается, что рядом с актрисой находятся её сыновья Эдоардо и Карло Понти.

Неудачное падение актрисы произошло накануне торжественной церемонии присуждения ей звания почётного гражданина южноитальянского города Бари. В этот же день здесь планировалось открытие ресторана Sophia Loren Restaurant.

Ранее ИА Регнум сообщало, что австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман объявил о расторжении брака с актрисой Деборрой-Ли Джекман, с которой прожил 27 лет. Джекман известен по фильмам: Росомаха в «Люди Икс», «Пленницы», «Кейт и Лео», «Престиж» и многим другим.

Ради семейной жизни супруга Джекмана пожертвовала карьерой. На момент знакомства с Джекманом, ещё молодым и начинающим, Деборра-Ли уже была популярной и востребованной актрисой.