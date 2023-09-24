Варшава, 25 сентября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X в воскресенье, 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Последние заявления канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государства, составляющие основу добрососедских отношений дружественного сотрудничества с Польшей», — написал глава польского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что полномочия немецкого канцлера не дают Олафу Шольцу права высказываться и делать какие-либо заявления касательно внутренней политики соседнего государства. Рау указал Шольцу на необходимость проявить уважение к суверенитету Польши и призвал немецкого политика воздержаться от наносящих ущерб отношениям двух стран высказываний.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Олаф Шольц на заседании Социал-демократической партии Германии в Нюрнберге выступил за строгий контроль на границах Европейского союза в связи с тем, что Польша продолжила нарушать правили приёма мигрантов. По его словам, несколько тысяч мигрантов смогли получить шенгенские визы за взятки.