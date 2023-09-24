Анкара, 25 сентября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. У грузового судна, следовавшего из Турции на Украину, возникли проблемы с управлением транспортного средства при следовании. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

«У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак», — сказали в береговой охране, отметив, что инцидент не повлиял на общее движение судов.

Согласно распространённым данным, судно под флагом Камеруна следовало в порт Измаил Одесской области. Сухогруз удалось отбуксировать.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября телеканал France 24 сообщил, что в воскресенье утром в Турцию по альтернативному зерновому коридору прибыло второе судно. Сухогруз Aroyat, на который загрузили более 17 тонн пшеницы, вышел из порта Черноморск в Одесской области 22 сентября под флагом Палау.