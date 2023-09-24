Москва, 24 сентября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Об этом 24 сентября можно узнать из данных ресурса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА Регнум

В аэропорту Внуково задержано два авиарейса, один отменён, в аэропорту Шереметьево задержан один авиарейс, два отменено. В аэропорту Домодедово задержано 16 авиарейсов, три отменено. Аэропорт Домодедово временно не принимает самолёты, вылеты авиарейсов отложены.

Кроме того, по данным сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar, воздушное пространство в районе аэропорта Домодедово полностью свободно от самолётов. В районе подмосковного аэропорта Жуковский также не наблюдается воздушных судов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что массовая задержка и отмена авиарейсов в аэропортах Москвы произошла 1 сентября. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны рядом с Люберцами была пресечена очередная попытка пролёта украинского беспилотника к Москве.