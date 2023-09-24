Ереван, 24 сентября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Число вынужденных переселенцев, въехавших на территорию Армении из Нагорного Карабаха, превысило тысячу человек. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба правительство Армении.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«По состоянию на 22:00 (21:00 мск) в Армению из нагорного Карабаха въехали 1 050 человек. Обобщены данные регистрации 770 человек, оценка потребностей 280 человек определяется», — указано в сообщении.

Уточняется, что из 770 зарегистрированных граждан 360 были распределены по жилью, предложенному правительством, а 410 человек переехали в места жительства по своему выбору.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли пять автобусов и 41 автомобиль с 311 жителями, среди которых 102 ребёнка.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начала 19 сентября армия Азербайджана. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера. На следующий день подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста, никто из них не выжил.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, с учётом чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.

При посредничестве российских миротворцев стороны конфликта договорились 20 сентября о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.