Брянск, 24 сентября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России засекли и уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Его сбили над территорией региона примерно в 22:20 по местному времени (совпадает с московским).

«24 сентября около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября в небе над Белгородской и Курской областями обезвредили по одному дрону ВСУ. 24 сентября в указанных регионах вновь сбили по одному БПЛА.

В Курске беспилотник нанёс незначительные повреждения крыше одного из административных зданий. Вечером 24 сентября, Минобороны России проинформировало об уничтожении ещё одного украинского дрона в небе над Курской областью.