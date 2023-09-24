Энергетики ликвидировали аварию в посёлке Шушары в Петербурге
ВАвария на электросетях ликвидирована в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге
Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 24 сентября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Аварию на электросетях, оставившую без света жителей посёлка Шушары в пушкинском районе Санкт-Петербурга, ликвидировали энергетики. Об этом 24 сентября сообщила журналистам компания «Россети Ленэнерго».
«Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме», — указывается в сообщении компании.
Сколько потребителей и как долго оставались без энергоснабжения, не уточняется. Всего в посёлке Шушары проживают около 133 тысяч человек.
Технический сбой, в результате которого отключилось энергоснабжение в посёлке Шушары, произошёл около 21:00 мск 24 сентября. Без электричества остался практически весь посёлок, не работали магазины и светофоры, улицы полностью погрузились в темноту.
Отключение энергоснабжения затронуло и международный аэропорт Пулково, но там сработали автоматические системы защиты и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Ранее ИА Регнум сообщало об отключении энергоснабжения на нескольких улицах в Зареченском округе Тулы. Без света осталось около пяти тысяч человек. Уточнялось, что причиной отключения стала техническая неисправность.