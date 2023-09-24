Париж, 24 сентября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Франция выведет до конца 2023 года свои войска из Нигера, где к власти в результате мятежа пришли военные, заявил французский президент Эммануэль Макрон 24 сентября в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Он отметил, что эта операция начнется в ближайшие недели. По словам Макрона, требуется упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы.

Речь идёт о контингенте войск, который находится на базе в столице этой республики Ниамее. Президент также подчеркнул, что вывод военных будет означать конец сотрудничества Парижа с новым руководством указанной африканской страны.

Макрон пояснил, что это решение продиктовано тем, что власти Нигера якобы больше не желают бороться с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября правительство Нигере закрыло воздушное пространство страны для всех самолётов Франции, включая гражданские рейсы. Вместе с тем Париж объявил об отзыве своего посла Сильвена Итте и других дипломатов из Ниамеи.

Государственный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Пришедшие к власти военнослужащие объявили, что отстраняют от власти президента Мохамеда Базума.

Военные также запретили деятельность национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств ООН. Кроме того, они обвинили Францию и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) в планах осуществить военное вторжение на территорию Нигера.

30 августа новые власти Нигера потребовали от Парижа вывести свои войска с территории республики в срок до 3 сентября. При этом ещё 5 августа заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что Франция не рассматривает вопрос о выводе войск из Нигера.