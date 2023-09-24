Париж, 24 сентября, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Франция выводит своего посла Сильвена Итте и дипломатов из Нигера, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября телеканалам TF1 и France 2.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернётся во Францию», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в августе группа военных, захватившая власть в Нигере в результате переворота, потребовала от Итте, чтобы он покинул страну в течение 48 часов. Париж на это ответил, что не считает законными требования новых властей африканской республики, и отказался выполнять требование. Тогда мятежные власти Нигера запретили посещать посла Франции всем, кроме сотрудников французский дипмиссии.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило вторжением в республику, если там не вернут власть Базуму.

24 сентября стало известно, что Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолётов.