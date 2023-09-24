Баку, 24 сентября, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Степанакерт, называемый Баку Ханкенди, подключили к энергосистеме Азербайджана, сообщили журналистам 24 сентября в администрации президента республики.

«В качестве очередного шага город Ханкенди отделён от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана», — отметили в пресс-службе.

В администрации добавили, что продолжают оказывать неотложную помощь по решению вопросов, которые обсуждали представители Нагорного Карабаха и Азербайджана 21 сентября в Евлахе. При этом на подстанции «Шуша», введённой в эксплуатацию ещё 2021 году, установили две резервные ячейки для подключения Степанакерта.

Отмечается, что в Степанакерте уже включили свет от энергосистемы Азербайджана.

Как сообщало ИА Регнум, из Нагорного Карабаха начали уезжать в Армению беженцы. 24 сентября прибыли пять автобусов и 41 автомобиль. На них приехали 311 жителей, в том числе 102 ребёнка. Беженцев сопровождали российские миротворцы.

Армия Азербайджана начала боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября, назвав это «антитеррористическими действиями». На следующий день стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились прекратить огонь с выполнением требования Баку о разоружении карабахской армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ещё в октябре 2022 года признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, подписав Алма-Атинскую декларацию. Учитывая это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Карабахе внутренним делом Азербайджана.

20 сентября в Карабахе под обстрел попал автомобиль российских миротворцев, военнослужащие погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за инцидент.