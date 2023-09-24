Белград, 24 сентября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером 24 сентября о гибели трёх сербов в ходе столкновений с полицией Косово на севере края. По его словам, ещё два человека получили ранения.

«По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них — с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены», — сказал он на пресс-конференции.

Есть вероятность, что также убили ещё одного человека, добавил Вучич.

По данным МВД Косово, около 02.40 (03.40 мск) возле села Баньска грузовики без номеров перекрыли проезд, прибывших на место полицейских обстреляли, как сообщается, с применением гранат и гранатомётов. Двое сотрудников были ранены, один умер. После этого полиция Косово заявила о трёх убитых нападавших и пятерых задержанных.

При этом Вучич заявил, что эти события укрепили его уверенность в невозможности признания суверенитета Косово. Он заявил, что этого никогда не произойдёт.

Как ранее передавало ИА Регнум, обстановка в Косове обострилась в конце мая, когда произошли столкновения проживающих в крае сербов с полицией. Жители нескольких городов, в которых преобладает сербское население, выступили против избрания мэрами косоваров и в ходе протестов попытались прорваться в их администрации. Протестующих атаковали натовские миротворцы, ранения получили 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR). После этого в Косово прибыл турецкий спецназ.

Евросоюз на фоне этого решил приостановить политические визиты и финансовую поддержку Косова. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти провалил попытки урегулировать конфликт, поэтому необходимо принять немедленные меры. Министерство иностранных дел России встревожено очередным витком эскалации в сербском автономном крае Косово и Метохия, заявила 8 июля официальный представитель МИД Мария Захарова.