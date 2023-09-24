Курск, 24 сентября, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Минобороны России заявило 24 сентября, что около 20:30 мск над Курской областью сбили украинский беспилотник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Позднее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что ВСУ открыли огонь по территории Глушковского района Курской области. Он уточнил, что снаряды попали по животноводческому комплексу и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия, обошлось без пострадавших.