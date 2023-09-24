Ниамей, 24 сентября, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Военные, захватившие власть в Нигере, закрыли воздушное пространство для самолётов Франции, сообщило 24 сентября французское издание AFP ссылаясь на опубликованное заявление управления гражданской авиации африканской республики.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ведомстве заявили, что воздушное пространство Нигера открыто для всех национальных и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолётов или бортов, зафрахтованных Францией, подчеркнув, что это касается и самолётов парка Air France.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Нигере к власти пришла группа военных в ходе государственного переворота. Они отстранили от управления президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции и запретили деятельность неправительственных организаций.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало вернуть власть Базуму, пригрозив вторжением. 9 сентября мятежные власти заявили, что Франция разворачивает свои вооружённые силы в странах ЭКОВАС. Новые власти Нигера также запретили посещать посла Франции в стране Сильвена Итте всем, кроме сотрудников французских дипломатов, после того, как он отказался выполнять требование ухать из республики.