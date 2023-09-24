Москва, 24 сентября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Власти Болгарии выдворили клириков Русской православной церкви (РПЦ) из страны, проявляя грубость и не имея оснований, сообщил 24 сентября на телеканале «Россия 24» настоятель подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев).

Он рассказал, что выдворение произошло неожиданно, священнослужителей вызвали в миграционную службу, где всех вызывали по одному и обвиняли в нарушении статьи, номер которой архимандрит не запомнил. На просьбы сообщить, в чём конкретно обвиняют священников, чиновники отвечали отказом. Они также не ответили на вопросы прибывшего туда российского консула.

«По сути дела, арест был без предъявления обвинений. Настолько безосновательно, грубо, даже можно сказать унизительно нас выгнали из Болгарии», — рассказал архимандрит Вассиан.

Настоятель подворья сообщил, что им предложили выбор между помещением в тюрьму в лагере для беженцев и отъездом из страны. При этом священникам не позволили самостоятельно собрать вещи и уехать, их возили на автобусе в присутствии силовиков.

Полицейские на просьбу заехать в храм испугались большого количества прихожан и журналистов, которые там собрались, поэтому возили служителей РПЦ до ночи. Только тогда всем по одному разрешили зайти в храм за вещами. Всё это время священников не кормили.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября власти Болгарии объявили о высылке архимандрита Вассиана и двух его служителей из страны. В Софии объявили настоятеля подворья «угрозой национальной безопасности» страны. В руководстве Болгарии так и не назвали причину такого поведения.

РПЦ выразила протест в связи выдворением служителей. В церкви объяснили действия Софии русофобией, направленной на то, чтобы вычеркнуть из истории страницы общей истории Болгарии и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку священников из Болгарии очередным деструктивным шагом.