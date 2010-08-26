Вашингтон, 24 сентября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса (НАТО) помогли Вооружённым силам Украины (ВСУ) нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Крыму. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в шоу Ask the Inspector.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — сказал эксперт.

Риттер заявил, что во время ракетной атаки по Крыму в воздух подняли американский разведывательный самолёт Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы.

Экс-разведчик считает, что именно этот самолёт координировал действия украинских военных. В связи с этим, Риттер отметил, что это была не атака Украины против России, это атака НАТО против России.

Об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября сообщил губернатор Михаил Развожаев. Здание получило повреждения. От удара по штабу флота взрывной волной выбило стёкла в десяти жилых домах. Среди гражданского населения никто не пострадал. Позже глава региона Сергей Аксёнов заявил, что ПВО сбила крылатые ракеты над территорией Крыма.

После ракетного удара в здании штаба вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить лишь на следующий день.

В Минобороны России заявили, что при ракетном ударе ВСУ по Севастополю один военнослужащий пропал без вести. Также в ведомстве добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских ракет.

По данным сервиса FlightRadar24, во время атаки ВСУ на штаб ЧФ самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт возле побережья Чёрного моря.