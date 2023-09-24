Сватово, ЛНР, 24 сентября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Бойцы «Западной» группировки войск Вооружённых сил России уничтожили два немецких танка Leopard ВСУ у Стельмаховки на купянском направлении, используя артиллерию и беспилотник «Ланцет», рассказал подробности РИА Новости разведчик первой гвардейской танковой армии.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что бойцы ВСУ готовились нанести удар по российским позициям ночью, для чего выдвинули два танка Leopard. Когда техника заняла огневые рубежи, по ним ударила российская артиллерия. У одного танка подбили гусеничный движитель, второй попытался уехать, но застрял.

«Экипажи, понимая боеопасность, покинули танки и убежали. Все-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности», — рассказал журналистам собеседник.

Боец добавил, что застрявший танк поразили беспилотником «Ланцет», когда это позволили погодные условия, таким образом обе машины, участвовавшие в атаке, уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, про два уничтоженных танка Leopard возле Стельмаховки 24 сентября сообщила пресс-служба Минобороны. Вместе с этим российские подразделения на купянском направлении сорвали попытку ротации 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Они также уничтожили в этом районе две гаубицы 2А65 «Мста-Б» и миномётный расчёт.

По информации журнала Forbes, российские беспилотники вывели из строя пятую часть танков Stridvagn 122, являющихся модификацией Leopard 2A5. Их назвали лучшими танками, которые есть на вооружении ВСУ.